Çin Büyükelçisi Yantao’dan Kıbrıs sorunu ve ikili ilişkilerle ilgili röportaj

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Çin’in, Kıbrıs sorununda yapıcı rol oynamaya devam edeceğini ve Kıbrıs sorununa BM kararları çerçevesinde iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çerçevesinde adil, kapsamlı ve kalıcı çözüm bulunması için çabalayacağını söyledi.

Simerini gazetesine röportaj veren Yantao, Güney Kıbrıs ile Çin’in hem dost hem de stratejik ortak olduğunu kaydederek, iki ülkenin temel çıkarlarında ve endişelerinde birbirini desteklediğini, Çin’in “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Habere göre Yantao, Güney Kıbrıs ile Çin arasında Eylül ayında yapılan hava taşımacılığıyla ilgili anlaşmaya da işaret ederek, 30 Kasım itibarıyla aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu 38 ülkenin Çin’e vizesiz giderek 30 gün boyunca kalabileceğini anımsattı. Yantao, bu gelişmenin, iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunduğunu söyledi.

Yantao, Rumlara Çin’i ziyaret edip ülkenin güzelliklerini ve Çinlilerin günlük hayatını keşfetme çağrısında bulunarak, iş birliğini ileri götürmek için fırsatlar oluşturmak gerektiğini ifade etti.