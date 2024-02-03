Çin Dışişleri Bakanlığından, CIA Direktörü'ne Çin'deki ABD varlığını hatırlattığı için ‘teşekkür’

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'e, ABD'nin ülkesindeki istihbarat faaliyetlerini arttırdığı yönündeki hatırlatması için "teşekkür" etti.

Sözcü Vang, günlük basın toplantısında, Burns'ün Amerikan dış politika dergisi Foreign Affairs için yazdığı "Ajanlık ve Devlet Yönetimi: Rekabet Çağı İçin CIA'in Dönüşümü" başlıklı makalesindeki Çin'e dair ifadelerini ele aldı.

Makalesinde ABD'nin son 2 yılda Çin'le ilgili istihbarat toplama, operasyon ve analizlerine ayrılan bütçe yüzdesini ikiye katladığını kaydeden Burns hakkında "Dünyanın en büyük istihbarat ajansının başı olarak William Burns açıkça herkese ABD ajanlarının her yerde olduğunu söyledi." dedi.

Vang, "(Burns'e) hatırlatmaları için teşekkür ederiz. Çin, her zamanki gibi önlemler alacak ve ABD'nin yasa dışı eylemlerle istediğini elde etmesine izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Çin'in barışçıl gelişme yanlısı olduğunu vurgulayan Vang, ülkesinin gelişmesinin küresel büyüme ve dünya barışı için fırsatlar yarattığını savundu.

Burns, 30 Ocak'ta yayımlanan makalesinde, ülkesinin Çin ile rekabeti için Mandarin Çincesi konuşan kişilerin Latin Amerika, Afrika ve Hint-Pasifik bölgesinden istihdam ve eğitimine yönelik çabaların arttırıldığını aktarmıştı.

CIA'in bir ülke üzerine odaklanan tek görev merkezinin 2021'de Çin için kurulduğunu belirten Burns, ayrıca ikili ilişkilerdeki "gereksiz yanlış anlaşılmaların" önüne geçebilmek için Pekin'deki mevkidaşlarıyla istihbarat kanallarını güçlendirdiklerini bildirmişti.