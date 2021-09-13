Çin dünyaca ünlü turistik kentleri kopyalıyor

Çin, özellikle Batı'da bulunan pek çok ikonik bina veya kentin kopyasını yapıyor. Eiffel, Venedik, Hallstatt bu kopyalamadan nasibini alan yerler arasından sadece birkaçı. İşte Çin'den şaşırtan kopyalama manzaraları.

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13/09/2021

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Çin dünyaca ünlü turistik kentleri kopyalıyor

Çin dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri. Aynı zamanda dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, devasa şehirleri ve yapılarıyla da dikkat çekiyor. Üstelik bunların bazıları dünyanın en ünlü yapılarının tıpatıp aynısı!

2Çin dünyaca ünlü turistik kentleri kopyalıyor

Çin'in dünya çapında şöhretli yapan noktalardan biri de pek çok farklı alanda gerçekleştirdiği gerçeğinden ayırt etmesi neredeyse imkansız olan taklit yapılar..

3Çin dünyaca ünlü turistik kentleri kopyalıyor

Başta Eiffel Kulesi olmak üzere, Avusturya'daki Hallstatt ve Venedik'teki Burano da Çin''de birer kopyası bulunan ünlü yerler arasında.

4Çin dünyaca ünlü turistik kentleri kopyalıyor

İşte Çin'in dört bir yanından gerçeğinden ayırt edilemeyecek derecede aslına benzeyen taklit yapıları.

5Burano, Venedik, İtalya

Burano, Venedik, İtalya 

İlk fotoğraf İtalya'nın dünyaca ünlü turistik yeri Venedik'in yakınlarında bulunan Burano'ya ait.

6Tianjin, Çin

Tianjin, Çin 

Bu da Çin'deki kopyası...

 

7Hallstatt, Avusturya

Hallstatt, Avusturya 

Avusturya'nın en ikonik kasabalarından biri olan Hallstatt...

8Guangong, Çin

Guangong, Çin 

Guangdong'da 940 milyon dolar harcanarak Hallstatt'ın kopyası yapıldı.

9Eiffel Kulesi, Paris, Fransa

Eiffel Kulesi, Paris, Fransa 

Onun hakkında çok da bir şey söylemeye gerek yok. Malum dünyanın en meşhur anıt yapısı...

10Zhejiang, Çin

Zhejiang, Çin

Bu da her yıl Fransa'ya milyonlarca turist gönderen Çin'deki benzeri...

11Manhattan, New York, ABD

Manhattan, New York, ABD

Finans dünyasının kalbinin attığı, filmlerin doğal platosu New York'taki Manhattan adası...

12Tianjin, Çin

Tianjin, Çin 

Amerika'ya ekonomik manada ciddi rakip olan Çin'in Tianjin kentindeki Binhai bölgesinde Manhattan'ın bir kopyası inşa ediliyor.

13Marie-Elisabeth-Lüders, Berlin, Almanya

Marie-Elisabeth-Lüders, Berlin, Almanya

Mekanlar da bu kopyalamadan nasibini almış durumda. Burası Berlin'deki Marie-Elisabeth Lüders Haus.

14Şangay, Çin

Şangay, Çin 

Ve burası da Şangay'da inşa edilen kopyası...

15Yel değirmenleri, Hollada

Yel değirmenleri, Hollada 

Laleleri, kanalları ve mimarisiyle olduğu kadar Hollanda yel değirmenleriyle de ünlü.

16Şangay, Çin

Şangay, Çin 

Ancak Şangay'daki Holland Town, bu yeldeğirmenlerinden epey bir esinlenmiş durumda

Hazırlayan: İhsan Dindar- MİLLİYET

13/09/2021 11:43
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TAGS: Çin, turistik kentl, turizm
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