Çin dünyaca ünlü turistik kentleri kopyalıyor

Çin dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri. Aynı zamanda dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, devasa şehirleri ve yapılarıyla da dikkat çekiyor. Üstelik bunların bazıları dünyanın en ünlü yapılarının tıpatıp aynısı!

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Çin'in dünya çapında şöhretli yapan noktalardan biri de pek çok farklı alanda gerçekleştirdiği gerçeğinden ayırt etmesi neredeyse imkansız olan taklit yapılar..

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Başta Eiffel Kulesi olmak üzere, Avusturya'daki Hallstatt ve Venedik'teki Burano da Çin''de birer kopyası bulunan ünlü yerler arasında.

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İşte Çin'in dört bir yanından gerçeğinden ayırt edilemeyecek derecede aslına benzeyen taklit yapıları.

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Burano, Venedik, İtalya

İlk fotoğraf İtalya'nın dünyaca ünlü turistik yeri Venedik'in yakınlarında bulunan Burano'ya ait.

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Tianjin, Çin

Bu da Çin'deki kopyası...

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Hallstatt, Avusturya

Avusturya'nın en ikonik kasabalarından biri olan Hallstatt...

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Guangong, Çin

Guangdong'da 940 milyon dolar harcanarak Hallstatt'ın kopyası yapıldı.

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Eiffel Kulesi, Paris, Fransa

Onun hakkında çok da bir şey söylemeye gerek yok. Malum dünyanın en meşhur anıt yapısı...

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Zhejiang, Çin

Bu da her yıl Fransa'ya milyonlarca turist gönderen Çin'deki benzeri...

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Manhattan, New York, ABD

Finans dünyasının kalbinin attığı, filmlerin doğal platosu New York'taki Manhattan adası...

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Tianjin, Çin

Amerika'ya ekonomik manada ciddi rakip olan Çin'in Tianjin kentindeki Binhai bölgesinde Manhattan'ın bir kopyası inşa ediliyor.

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Marie-Elisabeth-Lüders, Berlin, Almanya

Mekanlar da bu kopyalamadan nasibini almış durumda. Burası Berlin'deki Marie-Elisabeth Lüders Haus.

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Şangay, Çin

Ve burası da Şangay'da inşa edilen kopyası...

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Yel değirmenleri, Hollada

Laleleri, kanalları ve mimarisiyle olduğu kadar Hollanda yel değirmenleriyle de ünlü.

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Şangay, Çin

Ancak Şangay'daki Holland Town, bu yeldeğirmenlerinden epey bir esinlenmiş durumda

Hazırlayan: İhsan Dindar- MİLLİYET

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13/09/2021 11:43