Çin düşük yerçekimini simüle eden yapay Ay inşa etti

Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim adamı Li Ruilin, doğudaki Şuzhou kentindeki yapay Ay projesinin önümüzdeki aylarda resmi olarak başlatılmasının beklendiğini söyledi.

Programı 'dünyada türünün ilk örneği' olarak nitelendiren Li, projeyle birlikte yerçekimi 'istendiği kadar kaybedilebileceği' için Ay simülasyonunu tamamen yeni bir düzeye taşıdığını söyledi.

Tesis, 60 santimetre çapında bir mini "Ay " barındıran bir vakum odasından oluşuyor. Ay'da bulunanlar kadar hafif olan kayalar ve tozlar yer alıyor.

Ay gibi bir manyetik alan tarafından destekleniyor. Alanın yeterince güçlü olduğu yerlerde, kurbağa veya kestane gibi bazı hafif nesneler havada yükselebiliyor.

Li, projenin Çin'i Ay operasyonlarına hazırlamada önemli bir rol oynayacağını, bilim insanlarının ekipmanı test etmesine ve hatta Ay'ın kendisinde maliyetli olabilecek yanlış hesaplamaları önlemesine izin vereceğini söyledi.

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13/01/2022 09:05