Çin, ‘duyguları inciten’ kıyafetlere ceza vermeyi planlıyor

Çin'in, Komünist hükümetin hassasiyetlerini rencide eden kıyafetleri giyen kişileri cezalandırmak için yeni bir yasayı uygulamaya koymayı planladığı bildiriliyor.

Yasa teklifinde yapılacak değişikliklerin taslağına göre "Çin halkının ruhuna zarar veren ve Çin halkının duygularını inciten" kıyafet ve konuşmalar da dahil, geniş bir yelpazedeki davranışlar yasaklanacak.

Bloomberg'ün haberine göre ülkenin yasama organının daimi komitesi tarafından yayımlanan taslak, komitenin bu yıl kabul edilmesine öncelik verdiği tasarılar arasında sıralandı.

Yasayı ihlal eden kişi 15 güne kadar cezaevine gönderilecek ya da 5 bin yuan'a (yaklaşık 18 bin 300 TL) kadar para cezasına çarptırılacak. Öte yandan hükümetin hangi görüntüleri veya konuşmaları rencide edici olarak değerlendireceği belli değil.

Yasa taslağı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iktidardaki 10 yılı boyunca yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu ülkede muhalefeti bastırma çabalarını vurguluyor.

Habere göre geçen yıl Şanghay yakınlarındaki Suzhou kentinde bir kadın, kamusal alanda kimono (geleneksel bir Japon kıyafeti) giydiği için gözaltına alınmıştı.

Çinli yetkililer önceki aylarda konserlerde gökkuşağı tişörtleri giyen ya da üzerinde LGBTQ+ yanlısı semboller bulunan bayraklar dağıtan kişilere müdahale etmişti.

Yasa teklifi sosyal medyada Çin yurttaşları arasında öfkeye yol açarken, kullanıcılar ulusun duygularının ne zaman incindiğini yetkililerin nasıl bileceğini sorguluyor.

"Nalan lang yueyueyue" kullanıcı adlı Weibo üyesi "Çin ulusunun ruhunun güçlü ve dirayetli olması gerekmez mi" diye sordu.

Neden bir kostüm ona kolayca zarar verebiliyor?

2019'un önceki aylarında Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestolar sırasında Çin hükümeti, anakaradan finans merkezine yapılan siyah giysi ihracatına yasak getirmişti.

Protestocular, gösteriler sırasında üniforma olarak düz siyah tişörtler, pantolonlar ve ağız maskeleri kullanmıştı.

Pekin'in yasakladığı eşyalar arasında siyah tişörtlerle diğer giysiler, kasklar, şemsiyeler, telsizler, drone'lar, koruyucu gözlükler ve metal zincirler vardı.

Kaynak: Independent Türkçe