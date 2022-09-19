Çin faiz indirdi, piyasaya sağladığı likiditeyi artırdı

Çin’in merkez bankası olan Çin Halk Bankası (PBOC), 14 gün vadeli ters repo faiz oranın düşürdü. Piyasaya 10 milyar yuan (yaklaşık 1,4 milyar dolar) verdi.

PBOC ocak ayının sonundan bu yana ilk kez 14 gün vadeli ters repo faizini 10 baz puan indirerek yüzde 2,25’den 2,15’e düşürdü. Böylece banka aylar sonra ilk kez 14 gün vadeli ters repo faizinde düzenleme yapmış oldu.

Banka ağustosta bazı kilit faiz oranlarını düşürmüştü. Mevcut indirimler kredi talebini canlandırmak ve ekonomiyi desteklemek amacıyla gerçekleştirildi. Açıklamada ayrıca çeyrek sonunda likidite seviyesini istikrarlı tutmanın amaçlandığı aktarıldı.

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19/09/2022 09:35