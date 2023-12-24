Çin, Gansu'daki depremin ardından kış koşullarında barınma sorununu çözmeye çalışıyor

Çin hükümeti, Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından soğuk kış koşullarında depremzedelerin barınma sorununun çözülmesi ve afet yardımlarının ulaştırılması için seferber oldu.

Yerel yönetimlerden yapılan açıklamaya göre, Gansu eyaletinde depremzedeler için oluşturulan 311 geçici barınağa 112 bin 346 kişi, komşu Çinghay eyaletinde 141 barınağa ise 18 bin 259 kişi yerleştirildi.

Gansu'da afet bölgesine aralarında çadır, katlanır yatak, şilte ve battaniyelerin olduğu 132 bin parça, Çinhay'a ise 59 bin 400 parça yardım malzemesi ulaştırıldı.

Kış koşullarında barınma sorunu

Müslüman azınlıkların çoğunlukta olduğu bölgede depremzedeler, barınma sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Merkezi hükümet 14 bin prefabrik geçici konut kurulacağını belirtirken, çalışmalarına başlanan prefabrik konutlar hazırlanan kadar depremzedeler soğuk kış koşullarında çadır kentlerde yaşamak zorunda kalacak.

Başbakan Li Çiang, dün afet bölgesine yaptığı ziyarette, depremden etkilenen vatandaşların yaşama koşullarının iyileştirilmesi ve kışı sıcak ve güvende geçirmeleri için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 18 Aralık'ta, merkez üssü Cişışan Bao'an Donşiang ve Salar Özerk ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.

İki eyalet arasındaki sınıra yakın bölgede yaşanan deprem nedeniyle Gansu'da 117, komşu Çinghay eyaletinde 31 kişi hayatını kaybetmiş, toplamda 1000'e yakın kişi yaralanmıştı.

Deprem nedeniyle çevre yerleşimlerde binlerce ev yıkılırken, su ve elektrik şebekeleri, ulaşım altyapısı ile iletişim ağları zarar görmüştü.

Deprem bölgesi

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan Tibet-Çinghay Platosu, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri.

Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açmış, 90 bine yakın kişi yaşamını yitirmişti.