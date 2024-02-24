Çin gizlilik dereceli bir uyduyu Yer Sabit Yörünge'ye fırlattı

Çin, askeri istihbarat amaçlı olduğu iddia edilen gizlilik dereceli bir iletişim test uydusunu uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre uydu, dün akşam saatlerinde "Long March-5 Y7" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Yer Sabit Yörünge'deki planlanan konuma yerleşen uydunun, "çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi deneylerinde kullanılacağı" bildirildi.

Fırlatışı gerçekleştiren Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC), uydunun adının "TJSW-11" olduğunu açıkladı.

Adını Çincede "iletişim", "teknoloji" ve "test" anlamlarına gelen "tongxin", "jishu" ve "shiyan" sözcüklerinin baş harflerinden alan "TJS" uydularının, askeri istihbarat amaçlı bir uydu programı olduğu iddia ediliyor.

Uyduların işlevi gizli tutulmakla birlikte erken uyarı, sinyal istihbaratı ve diğer askeri amaçlar için test edildiği ve kullanıldığı tahmin ediliyor.