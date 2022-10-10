Çin, Güneş'in gizemlerini çözmek için yeni bir projeye imza atacak

Çin, Güneş'in gizemlerini araştırmak için yıllardır beklenen bir projeye imza atıyor. Rapora göre Çin, Güneş'te yaşanan olayların nedenini ve daha detaylı bilgiye erişmek için ilk gözlemevi aracını uzaya fırlatmaya hazırlanıyor.

Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi (ASO-S), Güneş'in manyetik alanının koronal kütle atılımlarına ve diğer patlamaları nasıl neden olduğu hakkında bilgi sağlayacak üç araçla donatılacak.

126 milyon dolarlık gözlemevi, aslında Çin'in uzun zamandır hayalini kurduğu bir proje.

Nanjing'deki Çin Bilimler Akademisi Mor Dağ Gözlemevi'nde astrofizikçi Weiqun Gan ve misyonun baş bilim adamı, Nature dergisine verdiği demeçte, Çinli bilim adamları böyle bir görevi ilk olarak 1970'lerde önerdiler ve hep böyle bir şey yapmak istediler ifadelerini kullandı.

Güneş'in manyetik alanının enerjisel emisyonlarına neden olduğunun yaygın bir bilgiden ibaret olduğu belirtilirken, ikisi arasında yaşananların ise henüz gizeminin çözülmediği kaydedildi. Çin'in ilk gözlemevi ise bu konuda önemli detayları açığa çıkarmak için uğraşacak. ASO-S, patlamaları altta yatan nedenlere bağlamak ve bu nedenlerin tam olarak ne olduğunu ortaya çıkarmak için aynı anda farklı dalga boylarına bakacak.

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10/10/2022 22:14