Çin Hükümeti 'Adaba Aykırı' Gösterişli Düğünleri Yasaklayacak

Sivil İşler Bakanlığı yetkilisi Yang Zongtao, geleneksel Çin kültürü ve sosyalist değerlere aykırı görülen uygulamaları sona erdireceklerini söyledi.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, yapılacak düzenlemelerle "negatif sosyal eğilimler ve yanlış değerlerle" mücadelenin amaçlandığını, düğünlerin sadeleştirilip geleneksel Çin kültürünü yansıtmasının hedeflendiğini duyurdu.

Düğünlere getirilecek kurallar ve hediyelere yönelik sınırlamalarla ilgili ayrıntı verilmedi.

BAŞLIK PARALARI ARTTI

2014'teki nüfus sayımına göre Çin'de erkeklerin sayısı kadınlardan 33 milyon daha fazla. Bir süre önce son verilen tek çocuk politikası ve ailelerin erkek çocuk tercih etmesi özellikle kırsal kesimde gelinlerin ailelerine ödenen başlık paralarının aşırı miktarda artmasına neden oldu.

Bazı bölgelerde, damadın ailesinden başlık parası için yüksek miktarda paranın yanı sıra altın takı, ev ve araba isteniyor.

Henan eyaletinin Taiqian kasabasında ailelerin çok fazla para harcaması nedeniyle düğünlere çağrılabilecek davetli sayısı 200 kişiyle (10 masa) sınırlandırıldı. Gelin ve damada araba ve ev hediye edilmesi ve ailelerin düğün için kredi alması yasaklandı. Kasabada hediye miktarına 8 bin 600 dolarlık tavan getirildi.

DÜĞÜN FOTOĞRAFÇILIĞI MİLYARLARCA DOLARLIK BİR SEKTÖRE DÖNÜŞTÜ

Çin'de son yıllarda hızla yayılan ve sosyal medyada büyük ilgi gören düğün fotoğrafları için aileler binlerce dolar harcıyor.

Düğün fotoğrafçılığı sektörü milyarlarca dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Bazı zengin ailelerin sıra dışı düğün fotoğrafları için yüz binlerce dolara varan harcamalar yaptıkları belirtiliyor.

Halkın yüzde 90'ının pasaportunun olmadığı ülkede fotoğraf çekimi için yurt dışına gidemeyen çiftler photoshop'lu fotoğrafları tercih ediyor.