Çin iki bin sosyal medya hesabını sildi

Çin'in Twitter'ı olarak bilinen sosyal platform Weibo, Kış Olimpiyat sporcularını hedef alan çevrimiçi saldırıların ardından 2 binden fazla hesabı yasakladığını ve en az 71 bin gönderiyi de kaldırdığını açıkladı.

Platformdan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bazı kullanıcıların sporculara hakaret ettiği ve yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle hesaplarının yasaklandığı ve benzer gönderilerin de dikkatlice takip edileceği belirtildi.

ZHU Yİ'YE YAPILAN SALDIRILAR SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

Weibo spesifik olarak hangi sporcuların hedef alındığını belirtmese de bu hareket, sosyal medyada ABD doğumlu patenci Zhu Yi'ye yönelik yapılan paylaşımların ardından geldi.

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10/02/2022 17:10