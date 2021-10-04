Çin ile ilgili korkutan iddia: Yeni salgını tetikleyebilir

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Sharri Markson, corona virüsü salgınının çıktığı Çin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Markson, Çin’de virüslerle ilgili çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Markson’ın açıklamalarını manşetlerine taşıyan The Sun gazetesi, Çin’in tehlikeli “Frankenvirüs” deneyleri yaptığını ve bu durumun yeni bir pandemiyi tetikleyebileceğini aktardı.

“Wuhan’da Gerçekten Neler Oldu” isimli kitabı hazırlayan Markson, Covid-19 salgınının Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde ortaya çıktığına dair kanıtlara ulaştığını söyledi. The Sun’a konuşan Markson, “Çinli yetkililer bu skandalı örtbas etmeye çalıştı. Bu sadece 4.7 milyon insanın yaşamına mal olmadı. Hepimizin yaşantısını etkiledi. Çocuklar okullara gitmiyor, üretim durdu. Her şey ters yüz oldu” dedi.

Çin’deki laboratuvarlarda halen biyolojik deneylerin yapıldığını öne süren Markson, “Başka salgınların önüne geçmek için bu salgının nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor. Şu an Çin’de Avustralya, İngiltere ve ABD’deki laboratuvarlardaki standartların çok daha altındaki koşullarda tehlikeli biyolojik deneyler yapılıyor” dedi.

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04/10/2021 15:56