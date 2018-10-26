Çin ile Japonya arasında önemli görüşme

Çin ile Japonya arasında, 7 yılın ardından başbakanlık düzeyinde bir dizi görüşme gerçekleştirildi. 3 günlük ziyaret için Pekin'e gelen Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Çinli liderler arasında ekonomi, siyaset ve ikili ilişkiler konuşuldu.

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Kıçiang tarafından karşılanan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Pekin'de Çin —Japonya Barış ve Dostluk anlaşmasının 40. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Çin ile Japonya arasındaki mevcut siyasi gerilimlere rağmen, Abe'nin ziyareti iki ülke arasındaki yakınlaşmanın artması açısından önemli bir nitelik taşıyor.

KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİ MESAJLARI

Liderler arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından Abe, diğer ülkelerdeki altyapı projelerinde iş birliği yapmak üzere yeni bir çerçeve oluşturmak ve ekonomiden inovasyon gibi alanlara uzanan geniş bir yelpazede iş birliğini güçlendirmek konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Ayrıca iki liderin, teknolojide iş birliği ve fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili görüşmelere başlanması konusunda da fikir birliğine vardıkları kaydedildi.

'JAPONYA İLE ÇİN ORTAKTIR'

Abe'nin, Çin Başbakanı Li'ye, "Rekabetten iş birliğine geçerken, Japonya-Çin ilişkilerini yeni bir döneme taşımak istiyorum. Japonya ve Çin komşu ve ortaklar. Birbirimiz için bir tehdit olmayacağız" dediği öğrenildi.

Japon NHK televizyonunun haberine göre Li ise, iki ülke arasındaki ilişkileri daima ileriye taşımak gerektiğinin altını çizerek, "Dünya genelindeki durum, artan belirsizliklerle istikrarsız. Bölgede ve dünyada büyük etkiye sahip ülkeler olarak serbest ticaretin etkin şekilde korunması gerektiği konusunda mutabıkız" dedi.

Li, ayrıca, Çin ile Japonya ilişkilerinin ‘doğru yörüngede ve aktif bir şekilde gelişmekte olduğunu' vurgulayarak Çin-Japonya ilişkilerinin dev işbirliği potansiyeli ve gelişme fırsatlarına sahip olduğunu, aynı zamanda sıkıntılar ve meydan okumalarla da karşılaştığını vurguladı.

Abe Li ile görüşmesinin ardından Çin Devlet ve Parti Başkanı Şi Cinping ile de bir araya geldi.

KUZEY KORE VURGUSU

Liderler arasında yapılan görüşmeler sonucunda, iki ülke arasında çeşitli alanlarda ikili ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalandı. Abe öte yandan, Kuzey Kore politikasında da Pekin ile sıkı işbirliği içinde olacaklarını da duyurdu.

ÇİN İLE JAPONYA ARASINDAKİ TARTIŞMALAR

Çin ile Japonya arasında devam eden ve yer yer gerilim seyrinin yükseldiği bir dizi tartışma konusu bulunuyor. Bu tartışmalarının arka planında ise, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Çin'i işgal etmesi sonucunda oluşan tarihsel bir çatışma söz konusu.

40 yıl önce barış anlaşması imzalayan bu iki ülkenin ilişkileri, göreve başladığı 2013 yılından itibaren Abe'nin uygulamaya koyduğu sağ muhafazakar politikalar ve Japon işgali konusundaki tutumu nedeniyle gergindi.

Ayrıca, Doğu Çin Denizi'nde 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan takımadalar, Çin ve Japonya arasında ayrı bir tartışma konusu.

Japonya, takımadaların kendi kara suları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye askeri gözetleme gemileri gönderen Çin'i, kara sularını ihlal etmekle suçluyor. Adalar yakınlarında devriye gezen Japon ve Çin gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor.

Öte yandan, Japonya'nın, ‘bölgede ABD'nin en yakın müttefiki' olarak hareket etmesi de iki ülke arasında yaşanan gerilimlerin ana sebeplerinden olarak değerlendiriliyor.

TRUMP FAKTÖRÜ

Son dönemde gelişme seyri içerisine giren Çin — Japonya ilişkilerinin, aynı zamanda Trump yönetimindeki ABD'nin Çin'e uyguladığı ekonomik yaptırımlarla başlayan Ticaret Savaşı'nın bir sonucu olduğu da yapılan yorumlar arasında.