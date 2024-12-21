Çin, iletişim test uydusu fırlattı

 Çin, iletişim teknolojisi testlerinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdi.

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21/12/2024

Çin, iletişim test uydusu fırlattı

 Çin, iletişim teknolojisi testlerinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu, "Long March-3B" taşıyıcı roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uydunun, uydu iletişimi, radyo televizyon yayınları, veri aktarımı ve diğer hizmetlerin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılması amaçlanıyor.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 554'üncü başarılı taşıma görevi oldu. 

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TAGS: Çin, iletişim test uydusu
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