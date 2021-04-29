Çin kendi Hubble teleskopunu yapıyor: 2.5 milyar piksel

Uzay yarışında da rekabet eden Çin, önemli bir adım daha atıyor. Çin'in 30 yıldan uzun süredir uzayı gözlemleyen Hubble teleskopuna benzer bir teleskop üretiyor.

Çin'in Xuntian adını verdiği teleskop ise ülkenin uzaya göndereceği ilk büyük teleskop olacak.

2024 yılında fırlatılması planlanan telekopun 2 metre genişliğinde bir lensi bulunuyor. Cennet gezgini anlamına gelen Xuntian'ın 2.5 milyar piksel kalitesinde olduğu ifade ediliyor.

Hubble'la benzer görüntü kalitesine sahip olmasına rağmen Xuntian'ın 300 kat daha geniş bir alanı gözlemleyebildiği ifade edildi.

Ayrıca Xuntian daha modüler bir yapıda tasarlandı. Teleskop ihtiyaç halinde Çin'in uzay istasyonuna demirleyecek. Böylece teleskopun bakımı ve tamiri daha da kolaylaşacak.

Xuntian'ın 10 yıllık süre zarfında gökyüzünün yüzde 40'ını gözlemleyebileceği belirtildi.

Hubble'ın görev süresinin 2020'li yıllarda sona ermesi bekleniyor. Ancak NASA, ESA ve CSA 2021'in sonunda James Webb Uzay Teleskopu'nu fırlatmaya hazırlanıyor.

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29/04/2021 13:30