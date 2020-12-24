Çin, Kovid-19 mutasyonuna karşı tedbirler kapsamında İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Vang, Kovid-19'un mutasyonuna karşı alınan tedbirler kapsamında, İngiltere ve Çin arasındaki tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.

Vang, kararın, Kovid-19 mutasyonunun potansiyel etkileri hakkında yapılan kapsamlı değerlendirmenin ardından alındığını kaydetti.

İngiltere'de Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığının açıklanması üzerine aralarında Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya, Hindistan ve Brezilya'nın olduğu 40'tan fazla ülke, İngiltere ile seyahati durdurmuştu.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 899 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 950 kişi iyileşti.

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24/12/2020 13:45