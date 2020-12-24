Çin, Kovid-19 mutasyonuna karşı tedbirler kapsamında İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere ve Çin arasındaki uçuşlara yasak getirdi.

ads
24/12/2020

ads
Çin, Kovid-19 mutasyonuna karşı tedbirler kapsamında İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Vang, Kovid-19'un mutasyonuna karşı alınan tedbirler kapsamında, İngiltere ve Çin arasındaki tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.

Vang, kararın, Kovid-19 mutasyonunun potansiyel etkileri hakkında yapılan kapsamlı değerlendirmenin ardından alındığını kaydetti.

İngiltere'de Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığının açıklanması üzerine aralarında Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya, Hindistan ve Brezilya'nın olduğu 40'tan fazla ülke, İngiltere ile seyahati durdurmuştu.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 899 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 950 kişi iyileşti.

24/12/2020 13:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: İngiltere, uçuş yasağı, Çin, Kovid-19
MANŞETLER

HK DÜNYA

ABD’den corona virüs aşısıyla ilgili tetanoz benzetmesi

HK DÜNYA

ABD’de hükümete bağlı Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin direktörü Dr. Francis Collins corona virüs aşıları ve süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada Collins, Covid mutasyonlarının bir sonucu olarak insanların birkaç yıl içinde aşının güncellenmiş bir versiyonuna ihtiyaç duymasının mümkün olabileceğini söylerken mevcut corona virüs aşıları için "Bir kez yaptığınız ve bitirdiğiniz bir aşının aksine, ara sıra bir güçlendiriciye ihtiyaç duyduğunuz tetanoz aşısı gibi" ifadelerini kullandı.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.