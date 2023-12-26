Çin, Long March-11 roketiyle denizden 3 uydu fırlattı
26/12/2023
Çin, taşıyıcı roketi Long March-11 ile "Şıyan" sınıfı 3 uzay bilimi ve teknoloji test uydusunu denizden uzaya gönderdi.
Xinhua'nın haberine göre, "Şıyan-24C" uyduları, Guangdong eyaletinin Güney Çin Denizi kıyısındaki Canciang şehrinin açığındaki yüzer platformdan fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından Güneş Eş Zamanlı Yörünge'deki planlanan konuma yerleştiği bildirildi.
Fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 503'üncü başarılı taşıma görevi oldu.
Çince "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yer gözlemlerinin yanı sıra uzay çevresinin izlenmesi ve yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılıyor.
Çin, Şıyan-24A ve Şıyan-24B uydularını 7 Haziran'da fırlatmıştı.
İlki 2004'te uzaya yollanan Şıyan uydularından 35'i halen yörüngede aktif durumda bulunuyor.