Çin mahkemesinden tartışma yaratan açıklama: Aldatma, boşanma nedeni sayılmaz

Çin’de bir mahkeme, aldatmanın boşanma için yetersiz bir neden olduğunu öne süren bir açıklama yayınladıktan sonra eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ülkenin doğusundaki Shandong yüksek mahkemesi dün yayınlanan bir makalede, ‘evlilik dışı bir ilişkinin ‘devamlı’ olmadığı sürece ilişki sayılmayacağı’ bu yüzden de boşanmak için yeterli bir neden olarak kabul edilmeyeceği belirtildi.

Mahkemenin açıklaması kamuoyunda büyük tepki yaratırken, halkın tepkisi üzerine makale yayından kaldırıldı.

ÇİN’DE BOŞANMALARIN EN AZA İNDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Çin, özellikle pandemi sonrası artan boşanma oranlarıyla mücadele kapsamında devlet desteği sağlıyor ve çiftlere bir aylık ‘sakinleşme’ dönemi için olanak tanıyor. Ülkede doğum oranlarının düşmesi ve nüfusun yaşlanması nedeniyle boşanmaların azami seviyeye çekilmesi hedefleniyor.

Ancak bu durum ülkedeki kadınlar başta olmak üzere genç nüfus da dahil birçok kesimden eleştiri aldı.

‘SADAKATSİZLİĞİ TEŞVİK EDİYOR!’

Shandong mahkemesinin yayınladığı makale de artan tartışmaların ardından geldi. Konu, kısa sürede Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da 980 milyondan fazla kez görüntülendi. Birçok kullanıcı mahkemeyi eleştirirken, “Bu açıklama sadakatsizliği teşvik etmiyor mu?, “Evlilik ne zaman pranga oldu?” gibi yorumlar yaptı.

Çin’in devlet merkezli bir haber sitesi olan The Paper’a konuşan avukat Li Lizheng, makalenin bireyin boşanma davası açma hakkını ihlal ettiği için ‘yanlış’ olduğunu belirtti.

Hukuk profesörü Chen Aiwu da The Paper’a, boşanmaya çalışırken mahkeme tarafından belirtilen “kararlı evlilik dışı ilişki” de dahil olmak üzere hiç kimsenin medeni kanunda belirtilen nedenlerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

‘ÜÇ ÇOCUK İSTENİYOR’

On yıllardır aileleri bir çocukla sınırlayan Pekin, doğum oranını artırmak ve nüfusun ortalama yaşını düşürmek için tüm çiftlerin üç çocuğa sahip olmasını istiyor.

Ülkede ayrıca evlilik oranı da düşüyor. Boşanma sayısı da 2014 ile 2019 arasında istikrarlı bir şekilde artış gösterdi. Son dönemde Çin hükümetinin de devreye girmesiyle sayıların eski haline getirilmesi hedefleniyor.

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04/01/2022 17:12