Çin nüfus sayımı sonuçlarını açıkladı: Son 50 yılın en düşük artış oranı

Çin nüfusu, 1950'lerden bu yana doğumların azalmasıyla birlikte, İtalya ve Japonya gibi gelişmiş ülkeleri etkileyen aynı yaşlanma eğilimlerine yenik düştü. 2000 ve 2010 yılları arasında yüzde 0,57 olan ortalama yıllık nüfus artış oranı, son on yılda yüzde 0,53’e kadar azaldı. Nüfustaki azalma, Pekin'in ekonomisine güç sağlama kabiliyeti konusunda şüphe uyandırırken, demografik krizin nedenleri arasında eğitimli genç nüfusun artması ve son yıllarda birkaç katına çıkan çocuk yetiştirme maliyetleri gösteriliyor.

Çin hükümeti, ülkenin on yılda bir yapılan genel nüfus sayımı sonuçlarını açıkladı. 2020 sonuçları, Çin anakarasının nüfusunun yüzde 5,38 artarak 1,41 milyara yükseldiğini gösterdi. Söz konusu artış 1953'ten bu yana en düşük nüfus artış oranı olarak kaydedildi.

DOĞURGANLIK ORANI 1,3'E DÜŞTÜ

Bununla birlikte veriler, ülkedeki kadın başına doğurganlık oranın 1,3 olduğunu, yani Japonya ve İtalya gibi yaşlanan toplumlarla aynı düzeyde olduğunu gösterdi.

Çin hükümeti, ülkenin on yılda bir yapılan genel nüfus sayımı sonuçlarını açıkladı. 2020 sonuçları, Çin anakarasının nüfusunun yüzde 5,38 artarak 1,41 milyara yükseldiğini gösterdi. Söz konusu artış 1953'ten bu yana en düşük nüfus artış oranı olarak kaydedildi.

Çinli yetkililer, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin,şimdiden geri dönüşü olmayan bir nüfus düşüşü yaşıyor olabileceği konusunda endişelendirdi. Çünkü rakamlar, Çin'in 2016'da nüfusunu 2020 yılına kadar 1,42 milyara yükseltmek için belirlediği 1,8’lik doğurganlık hedefinİ ıskaladığı anlamına geliyor. Aynı zamanda Çİn, 2016'da, başlangıçta bir nüfus patlamasını durdurmak için dayattığı tek çocuk politikasını iki çocuk sınırıyla değiştirdi.



Diğer taraftan, uzmanlar Çin’in nüfus artışındaki keskin düşüşün, ülkede çiftlerin daha fazla çocuk sahibi olmaları için hükümetin teşviklerini artırmasıyla sonuçlanacağını düşünülüyor.

ÇİN NÜFUSU AZALMAYA DEVAM EDECEK

Ulusal İstatistik Bürosu başkanı Ning Jizhe, nüfus sayım sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Son yıllardaki nüfus gelişimi eğiliminden dolayı, nüfus artışı gelecekte yavaşlamaya devam edecek. Çin'in nüfusu gelecekte zirveye ulaşacak, ancak bunun için belirli bir tarih yok. Ancak, Çin'in toplam nüfusunun yakın gelecekte1,4 milyardan fazla kalmaya devam edecek" dedi.

BM: ÇİN NÜFUSU 2030’DA ZİRVE YAPABİLİR

Bununla birlikte Birleşmiş Milletler (BM), Çin anakarasında yaşayan insan sayısının düşmeden önce 2030'da zirve yapacağını tahmin ediyor. Ancak Nisan ayı sonlarında Financial Times gazetesi, konuya aşina kimliği belirsiz kişilere atıfta bulunarak, nüfusun bir yıl öncesine göre 2020'de düştüğünü söyledi

NÜFUSUN DÜŞÜŞÜNDEKİ TEMEL FAKTÖRLER NELER?

Çin'de kentli çiftler, özellikle 1990'dan sonra doğanlar, bağımsızlıklarına ve kariyerlerine bir aile yetiştirmekten daha çok değer veriyor. Aynı zamanda, Çin'in büyük şehirlerindeki artan yaşam maliyetleri de çiftleri çocuk sahibi olmaktan caydırıyor.

BM: ÇİN NÜFUSU 2030’DA ZİRVE YAPABİLİR

Bununla birlikte Birleşmiş Milletler (BM), Çin anakarasında yaşayan insan sayısının düşmeden önce 2030'da zirve yapacağını tahmin ediyor. Ancak Nisan ayı sonlarında Financial Times gazetesi, konuya aşina kimliği belirsiz kişilere atıfta bulunarak, nüfusun bir yıl öncesine göre 2020'de düştüğünü söyledi

NÜFUSUN DÜŞÜŞÜNDEKİ TEMEL FAKTÖRLER NELER?

Çin'de kentli çiftler, özellikle 1990'dan sonra doğanlar, bağımsızlıklarına ve kariyerlerine bir aile yetiştirmekten daha çok değer veriyor. Aynı zamanda, Çin'in büyük şehirlerindeki artan yaşam maliyetleri de çiftleri çocuk sahibi olmaktan caydırıyor.

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11/05/2021 12:24