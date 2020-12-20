Çin ordusu ABD gemilerini takip ettiklerini açıkladı

Çin ordusu, ABD savaş gemisini Tayvan Boğazı'ndan geçerken takip ettiğini ve bu tür adımların Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyen taraflara "kur yapan işaretler" olduğunu bildirdi.

Çin'in parçası olarak gördüğü adaya artan ABD desteği Çin’i kızdırıyor. Ayrıca, Tayvan Boğazı'nda seyreden savaş gemileri ve silah satışları, ABD ile Çin arasındaki ilişkileri daha da gerginleştiriyor.

ABD Donanması, güdümlü füzelerle donanmış USS Mustin'in uluslararası hukuka uygun olarak 19 Aralık'ta Tayvan Boğazı'nı rutin olarak geçtiğini söyledi.

Açıklamada, "Geminin Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesinde serbest ve açık geçiş taahhüdünü gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

Bu, ABD Donanması’nın bu yıl Tayvan Boğazı’nda 12. geçişi oldu.

Doğu Bölge Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Çin ordusu, hava ve deniz kuvvetlerinin gemiyi seyir halindeyken takip ettiğini bildirdi.

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20/12/2020 15:32