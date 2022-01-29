Çin, Pekin Kış Olimpiyatları'na konuk olacak yabancı liderlerin listesini açıkladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Şi Cinping'in 4-6 Şubat'ta Olimpiyatların açılış töreni katılacağı, liderlere hoş geldin yemeği vereceği ve onlarla ikili temaslarda bulunacağını belirtti.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Güneydoğu Asya'dan Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni ile Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakup'un, Orta Asya'dan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, Orta Doğu'dan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid ​​​​​​​Al Nahyan'ın, Avrupa'dan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Lüksemburg Büyük Dükü Henri ile Monaco Prensi 2. Albert'in ve Güney Amerika'dan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in katılacağı kaydedildi.

Moğolistan Başkanı L. Oyun-Erdene, Pakistan Başbakanı Imran Han, Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija'nın oyunlara hükümet başkanı sıfatıyla konuk olacağının aktarıldığı açıklamada, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-Seug, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ve Tayland Prensesi Maha Chakri Sirindhorn'un da ülkelerini temsilen Çin'e geleceği aktarıldı.

Açıklamada Olimpiyatlara katılacak uluslararası örgütlerin başkanları ve yetkilileri arasında şu isimlerin yer alacağı ifade edildi:

"Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu Başkanı Abdulla Şahid, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Direktörü Daren Tang, Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Marcos Troyjo ve Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Cang Ming."

Konuk listesinde Kuzey Amerika, Batı Avrupa ülkelerinden, Avustralya ile Yeni Zelanda'dan ve Çin'in Pasifik bölgesinde denizlerde egemenlik ihtilafları yaşadığı Japonya, Malezya, Filipinler, Vietnam, Endonezya ve Brunei Sultanlığı gibi ülkelerden katılım olmaması dikkati çekti.

ABD, İngiltere ve Avustralya, daha önce Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamış; Japonya da hükümeti temsilen kabine delegasyonu ve üyesi göndermeyeceğini bildirmişti.

4-20 Şubat 2022'de düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatlarına 90'dan fazla ülkeden 3 bini aşkın sporcu katılacak.

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29/01/2022 11:49