Çin roketine ilişkin Pekin'den açıklama geldi

Pekin, günler önce yörüngeye fırlatıldıktan sonra kontrolden çıkan rokete ilişkin sessizliğini bozdu. Çin Dışişleri Bakanlığı, roketin bir tehlike oluşturmadığını, zarar verme ihtimalinin çok az olduğunu savundu.

Çin’den kontrolünü kaybettiği rokete dair günler sonra açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin roketin bir tehlike oluşturmadığını öne sürdü ve

Wenbin, "Roket parçalarının büyük bölümü düşüş sırasında yanacak" diyerek, roketin bir zarara sebep olma ihtimalinin çok az olduğunu savundu.

Bu, konuya dair Çin’den gelen ilk resmi açıklama oldu.

Roket kontrolden çıkmıştı

Çin’in uzay istasyonunun inşası için fırlattığı 22 tonluk roket bir süre sonra kontrolden çıkmış ve parçalanmaya başlamıştı.

Roket enkazının yerleşim yerlerine düşme ihtimali dünyada endişeye neden oldu.

Pentagon roketin bu hafta sonu dünyaya düşmesinin beklendiğini açıklamıştı.

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07/05/2021 12:54