Çin savaş gemisi Japonya'ya kara sularına yaklaştı

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20/11/2021

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Çin savaş gemisi Japonya'ya kara sularına yaklaştı

Kagoşima açıklarındaki Yakuşima Adaları çevresinde hareket eden donanma gemisi, Tokyo'da alarm zillerinin çalmasına yol açtı.

Çin'e ait donanma gemisinin Japonya'nın güneyinde Japon ulusal kara suları yakınlarında seyrettiği bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'e ait donanma gemisinin güneydeki Kagoşima eyaleti açıklarında ulusal kara sular etrafında gezdiğini bildirdi.

Söz konusu geminin, Kagoşima açıklarındaki Yakuşima Adaları etrafında Japonya'nın bitişik bölgesinde seyrederek, Japon ulusal kara sularına yöneldiği belirtildi.

Geminin bölgenin batısında Kuçinoerabu Adası'na doğru yöneldiği kaydedildi. Savunma Bakanlığı, Çin'in bölgedeki donanma faaliyetlerinin yakından izlendiğini ve analiz edildiğini açıkladı.

Kyodo ajansı, Tokyo hükümetinin, Çin'e diplomatik kanallar vasıtasıyla gerekli tepkileri verdiğini aktardı.

20/11/2021 09:56
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TAGS: Çin savaş gemisi Japonya’ya kara sularına yaklaştı
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