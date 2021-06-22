Çin, sınır kısıtlamalarını uzattı

Çin, sınır kısıtlamalarını 2022'nin ortasına kadar uzattı

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22/06/2021

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Çin, sınır kısıtlamalarını uzattı

Çin, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği sınır kısıtlamalarını gelecek yıl ortasına kadar uzatma kararı aldı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Çinli sağlık yetkilileri, söz konusu kararı COVID-19'un yeni varyantları nedeniyle aldı.

Çin'de son 24 saatte 25 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 91 bin 629'a yükseldi. Ülkede, salgının başlangıcından bu yana 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Çin 1 milyar 50 milyon doz ile en fazla koronavirüs aşısı yapılan ülke oldu.

 

22/06/2021 16:36
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TAGS: Çin, Koronavirüs Tedbirleri
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