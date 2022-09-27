Çin, “Şiyan” sınıfı 3 yer gözlem uydusunu fırlattı

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27/09/2022

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Çin, “Şiyan” sınıfı 3 yer gözlem uydusunu fırlattı

Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı 3 uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, "Şiyan-16A", "Şiyan-16B" ve "Şiyan-17" uyduları, Long March-6 roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 440'ıncı başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çince "deney" anlamına gelen uyduların arazi etüdü, kent planlaması ve afet önleme çalışmalarında kullanılması amaçlanıyor.

Aynı sınıftan "Şiyan-14" ve "Şiyan-15" uyduları da önceki gün Tayyüen'den fırlatılmıştı.

27/09/2022 11:16
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TAGS: Çin, Şiyan
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