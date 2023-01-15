Çin, tek seferde 14 uyduyu uzaya yolladı

Çin'in tek fırlatışta 14 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

ads ads ads ads
15/01/2023

ads
Çin, tek seferde 14 uyduyu uzaya yolladı

Çin'in tek fırlatışta 14 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, aralarında yer gözlem uyduları Çilu-2 ve Çilu-3'ün olduğu 14 uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 462'nci başarılı taşıma görevi oldu.

15/01/2023 14:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: çin
MANŞETLER

HK İNGİLTERE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.