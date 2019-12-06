Çin Tesla'yı devlet teşviği listesine ekledi

Çin Sanayi Bakanlığı, Shanghai'de üretilen Tesla Model 3'ü devlet teşviği yapılacak araç listesine ekledi. Tesla ayrıca Çin'de üretilen Model 3'ün Ocak ayının 25'inde telsim edeceklerini belirtti.

Çin Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, devlet teşviği yapılacak araçlar listesine Shanghai’da üretilen Tesla Model 3’ü ekledi.

Çin’de üretilen aracın henüz hangi yardım kapsamına dahil edileceği açıklanmazken, Tesla Çin’de üretilen Model 3’ün 25 Ocak tarihinden itibaren teslimatlara hazır olacağını duyurdu.

06/12/2019 23:04