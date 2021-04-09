Çin, Uzay Araştırma Uydusu Şiyan-6'nın Üçüncüsünü Fırlattı

Çin, uzay çevresini araştırmak ve deneyler yapmak üzere tasarladığı Şiyan-6 uydularının üçüncüsünü uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua'daki habere göre, yeni uydu, "Long March 4B" roketiyle, Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletindeki Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezinden uzaya yollandı.

Uzaktan algılama özelliği bulunan uydunun, uzay çevresinin araştırılması ve bağlantılı teknolojilerle ilgili deneyler yapılması için kullanılacağı kaydedildi.

Şiyan-6 uydularının ilki Kasım 2018'de, ikincisi Temmuz 2020'de uzaya fırlatılmıştı.

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09/04/2021 15:49