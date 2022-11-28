Çin, uzay istasyonunu yarın tamamlıyor

Çin, Shenzhou-15 uzay aracını yarın yörüngeye göndererek uzay istasyonunu tamamlayacak.

Ülkenin uzay çalışmalarından sorumlu kurumu, düzenlediği basın toplantısında yarın TSİ 18.08'de fırlatılacak uzay aracında üç astronotun bulunacağını belirtti.

Astronotlar, uzay istasyonunun idaresini haziran başında gitmiş olan üç astronottan devralacak.

Kurum sözcüsü Ji Qiming, "Shenzhou-15 ekibi kaldıkları sürede, ziyaret eden Tianzhou-6 yük aracını karşılayacak ve daha sonra istasyonu Shenzhou-16 ekibine teslim edecek. Ekip, gelecek yıl Mayıs'ta Dongfeng iniş sahasına dönmeyi planlıyor" dedi.

Ji, "Mevcut durumda uzay istasyonu istikrarlı durumda, tüm ekipman düzgün çalışıyor ve belirlenen tarihe, kenetlenmeye ve bir ekipten diğerine teslim edilmeye hazır" dedi.

Çin, Nisan 2021'de Tianhe adlı modülünü uzaya göndererek üç modüllü uzay istasyonunu inşa etmeye başlamıştı. Tianhe modülü astronotların ana yaşam alanı olma özelliği taşıyor.

Temmuz ve Kasım'da gönderilen Wentian ve Mengtian isimli diğer iki modülde de bilimsel deneyler gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 10 yıl faaliyet göstermesi beklenen uzay istasyonunun tamamlanması, Çin'in kapsamı giderek genişleyen uzay çalışmaları için bir dönüm noktası teşkil edecek.

ABD'nin uzun yıllardır yörüngede olan uzay istasyonu ISS'in 2030'a kadar faaliyetlerini durdurması planlanıyor.

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28/11/2022 09:28