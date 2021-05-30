Çin, uzay kargo gemisi Tiencou-2'yi yörüngeye fırlattı

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30/05/2021

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Çin, uzay kargo gemisi Tiencou-2'yi yörüngeye fırlattı

Çin'in uzay kargo gemisi Tiencou-2'yi (Gök Gemisi-2) yörüngeye fırlattığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Tiencou-2, dün güneydeki Haynan eyaletinde bulunan Vınçang Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Kargo gemisinin 13,5 ton kalkış ağırlığına sahip olduğu ve 6,8 ton yük taşıyabildiği açıklandı.

Geminin, Tianhe çekirdek modülüne kenetlenerek yakıt ikmali yapacağı ve malzeme yükleyeceği belirtildi.

Çin'in uzay kargo gemisinin, Çangcıng-7Y3 (Uzun Yürüyüş) roketiyle ateşlendiği kaydedildi.

Tiencou-2 misyonunun, Pekin yönetiminin uzay çalışmalarına büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

 

 

30/05/2021 10:09
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TAGS: Çin, uzay kargo gemisi Tiencou-2’yi yörüngeye fırlattı, haberkibris,
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