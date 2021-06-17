Çin uzaya 3 taykonot gönderdi

Çin şimdiye kadarki en uzun soluklu uzay görevi için düğmeye bastı.

Yapımı süren uzay istasyonuna ilk taykonatlar gönderildi.

"Uzun Yürüyüş" adlı roket Gobi çölündeki fırlatma rampasından başarıyla havalandı.

Taykonotlar Nie Haşieng, Kiu Boming ve Tang Honbo'nun uzay yolculuğu başladı.

Bu inşaat kapsamında yapılacak dört insanlı uçuşun ilki.

Üç isim yörüngede 3 ay boyunca kalacak.

Uzay istasyonunun çekirdek modülünde görev alacak taykonotlar, yeni ek modüller için de hazırlık yapacak.

Tiangong uzay istasyonu yapımı tamamlandığında bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak.

ABD, Kanada, Japonya, Rusya ve Avrupa ülkelerinin ortak kullandığı Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görev süresi 2024’te bitiyor.

Bu süre uzatılmazsa, Çin Uzay İstasyonu bu tarihten sonra yörüngedeki tek faal uzay istasyonu olacak.

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17/06/2021 10:33