Çin ve Fransa liderlerinden Filistin'de iki devletli çözüm çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Filistin arasındaki çatışma döngüsünden çıkışın temel yolunun iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider, yaptıkları telefon görüşmesinde, İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki durum ve Filistin sorunu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Şi ve Macron, İsrail-Filistin çatışmasının daha kötüye gitmesinin, daha ciddi bir insani krizi önlemenin acil öncelik olduğuna inandıklarını belirterek, "İki devletli çözüm, İsrail ile Filistin arasındaki çatışma döngüsünün çözümü için temel yoldur" ifadesini kullandı.

Görüşme, Arap ve İslam ülkelerinden dışişleri bakanlarıyla İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Genel Sekreteri'nden oluşan heyetin Çin'i ziyaretine denk geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın yer aldığı heyet, bu sabah Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelmişti.

Pekin'deki Diaoyutay Devlet Konukevi'nde yapılan toplantıda taraflar, İsrail-Filistin çatışmasının sonlandırılması ve Gazze'deki insani krizin önüne geçilmesi için uluslararası topluma çağrı yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyesi 5 ülkeyi kapsayan turun ilk durağında Çin'de temaslarda bulunan heyet, ayrıca Fransa ile İngiltere, Rusya ve ABD'ye de ziyaretlerde bulunacak.