Çin ve Hong Kong'da COVID-19 vaka artışı sürüyor

Çin ana karasında son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 yeni COVID-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 2 bin 281'i yurt içi kaynaklı 2 bin 338 vaka saptandı.

Ayrıca COVID-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 2 bin 313 vaka tespit edildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu türden vakaları genel toplama dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 57 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Hong Kong'da salgın durumu

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise COVID-19'un omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalganın" etkisi azalarak sürüyor.

Günlük vaka sayları 5 gündür düşerken, son 3 günde 20 binin altına indi.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 14 bin 68 COVID-19 vakası tespit edildi, 179 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 44 ölüm daha kayıtlara geçti.

Omicron vakalarının tetiklediği salgın dalgasında yıl başından bu yana 1 milyon 49 bin 127 vaka tespit edilirken 5 bin 906 kişi öldü.

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22/03/2022 11:03