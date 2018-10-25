Çin ve Rusya tarafından dinleniyor!

Amerikan gazetesi New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarının uyarılarını dinlemeyerek kullanmaya devam ettiği iPhone'larının Rusya ve Çin'in istihbarat servisleri tarafından dinlendiğini öne sürdü.

Amerikan istihbarat servisinin raporlarına ve konuyla ilgili Amerikalı yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, Trump'ın iPhone'larıyla yaptığı görüşmelerin özellikle Çin istihbaratı tarafından Trump'ın dinlendiği ve elde edilen istihbaratın Washington'un politikalarını etkilemek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Trump'ın, telefonlarının güvenli olmadığını ve istihbarat servisleri tarafından dinlendiğini söyleyen yardımcılarına kulak asmadığı da haberde vurgulanıyor.

Habere göre Çin, Trump'ın konuşmalarını dinleyerek Trump'ın ne düşündüğünü ve kimlerle yakın olduğunu öğrenmeyi hedefliyor. Böylece Çin'in ticaret savaşları gibi konular hakkında Trump'ın görüşlerini ve politikalarını çevresindeki kişiler üzerinden etkilemeyi amaçladığı belirtiliyor.