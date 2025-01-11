Çin, viral enfeksiyonların "bilinmeyen hastalık" olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi

Çin, viral enfeksiyonların "bilinmeyen hastalık" olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi

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11/01/2025

Çin, viral enfeksiyonların "bilinmeyen hastalık" olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi

Çin, solunum yollarını etkileyen ve Aralık 2024'ten bu yana artan insan metapnömovirüsü (HMPV) gibi viral enfeksiyonların "bilinmeyen hastalık" olarak tanımlanmasının "insanları paniğe sevk ettiğini ve bilimsel gerçeklere karşı geldiğini" savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, geçen yılın son aylarından bu yana artış gösteren HMPV ve diğer hastalıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu tür viral enfeksiyonların "bilinmeyen hastalık" olmadığını söyleyen Guo, "(Enfeksiyonları) Bu şekilde tanımlamak bilimsel gerçekliğe karşı gelmek ve halkı paniğe sevk etmektir." dedi.

Guo, "Kış, Kuzey Yarımküre'de solunum yolu enfeksiyonlarının en yoğun olduğu mevsimdir. Şu anda Çin'deki solunum yolu enfeksiyonlarının yoğunluğu geçen yılın aynı dönemine göre daha düşüktür." diye konuştu.

Konuya ilişkin bakanlığın uzmanlarla bilgi paylaşımında bulunduğunu aktaran Guo, HMPV'nin yeni bir varyant olmadığını belirtti.

- HMPV Nedir?

Çoğu kişinin henüz çocukken ve yaşamları boyunca birden fazla defa yakalandığı HMPV, solunum yolu hastalıklarına neden olan birçok patojenden biri olarak kabul ediliyor.

Mevsimsel grip ve Kovid-19'a benzer şekilde öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve hırıltı gibi belirtilere yol açan HMPV, çoğu vakada hafif seyrederken bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bronşit veya zatürre gibi ciddi komplikasyonlara sebep olabiliyor.

Çin'de, Aralık 2024'ten bu yana HMPV de dahil olmak üzere viral solunum yolu enfeksiyonu vakalarında ciddi artış gözlemleniyor.

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TAGS: Çin, dünya, virus
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