Çınarlı köyünden acı haber: Kamer Bektaş hayatını kaybetti
22/08/2023
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman'ın nenesi Kamer Bektaş Hakkın Rahmetine kavuştu.
Çınarlı köyü sakinlerinden Kamer Bektaş'ın vefatı, ailesi ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.
Bektaş'ın cenazesi, bugün ikindi namazı sonrasında Çınarlı Kabristanlığı'na defnedilecek. Aile, dostları ve sevenleri, cenaze namazı öncesinde bir araya gelerek Kamer Bektaş'ı son yolculuğuna uğurlayacaklar.
Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.