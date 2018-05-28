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Çınarlı Şehitleri, 2 Haziran Cumartesi Günü Düzenlenecek Törenle Anılacak

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28/05/2018

Çınarlı Şehitleri, 2 Haziran Cumartesi Günü Düzenlenecek Törenle Anılacak
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Çınarlı şehitleri, 2 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek törenle anılacak.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çınarlı Şehitliği’nde yer alacak  tören saat 10.00’da protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek.
Çınarlı’yı Sevenler Derneği’nden Rüsver Nektaş’ın konuşmasının ardından şiir okunacak tören, din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasıyla tamamlanacak.

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TAGS: Çınarlı şehitleri, Gazimağusa Kaymakamlığı, anma, tören, haber, Kıbrıs
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