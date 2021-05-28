Çınarlı Şehitleri Anılacak

Çınarlı Şehitleri, Çınarlı Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

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28/05/2021

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Çınarlı Şehitleri Anılacak

Çınarlı Şehitleri, Çınarlı Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Gazimağusa Kaymakamı ve Milli Günleri Kutlama İlçe Komitesi Başkanı Kemal Serpal’ın verdiği bilgiye göre, tören, 2 Haziran Çarşamba saat 10.00’da düzenlenecek.

Törende, şehitliğe protokol sırasına göre çelenkler sunulacak, saygı duruşu saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek ve din görevlisi tarafından şehitler için dua okunacak.

28/05/2021 14:39
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TAGS: Çınarlı Şehitleri, Çınarlı Şehitliği
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