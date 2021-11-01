Çınarlı ve Güvercinlik'te yangın!

Çınarlı köyünün güney kısmında bulunan dere yatağı içerisinde dün saat 13:00 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 20 dönüm anız, 30 dönümlük dere yatağı içerisinde bulunan kuru otlar ile 8 adet selvi ve 17 adet okaliptüs ağacı yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan dün saat 19:00 sıralarında, Güvercinlik köyünün güney-doğu kısmındaki arazi içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 45 dönüm anız ve 15 dönüm kuru ot yanarak zarar gördüğü belirtildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangınlar ile ilgili soruşturma sürüyor.

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01/11/2021 10:19