Cinayet, 20 yıl sonra çözüldü

Annesi 20 yıl önce ortadan kaybolan üç kardeşin adalet arayışı, Müge Anlı'nın televizyon programında sonuçlandı. Kaybolan Nezaket'in kızları Sebile, Nebile ve Habibe, annelerinin ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmek için Müge Anlı'ya başvurdu. Yıllar süren gizemin ardından, Nezaket'in kayınbiraderleri tarafından öldürüldüğü ve cesedinin İstanbul'un Belgrad Ormanı'nda gömülü olduğu ortaya çıktı.

Nezaket, 20 yıl önce evinden kaybolduğunda en küçük kızı Habibe sadece 8 yaşındaydı. Bugün 28 yaşında olan Habibe ve kardeşleri, annelerinin akıbetini öğrenmek için Müge Anlı'nın programına başvurdu. 10Haber'in aktardığına göre, Program sırasında gelen bir gizli tanık ifadesi, olayı yeni bir boyuta taşıdı. Tanık, Nezaket'in kocası Yusuf'un kardeşleri tarafından öldürüldüğünü ve cesedin gizlendiğini iddia etti.

Baba Yusuf'un canlı yayın sırasında gözaltına alındığı görüntüler

Gizli tanığın ifadeleri üzerine 30 Aralık'ta yapılan canlı yayında, Nezaket'in kocası Yusuf polis tarafından gözaltına alındı. Ertesi gün, Yusuf'un kardeşleri de cinayeti itiraf etmeleri üzerine gözaltına alındılar. Polis, itiraflar doğrultusunda Nezaket'in gömüldüğü yeri bulmaya çalışıyor. (10Haber)