Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi

Lefkoşa’da 13 Nisan 2011 tarihinde eşi Şükran Sadrazam’ı boğarak öldürerek 25 yıl hapis cezası alan sanık Çetin Sadrazam, istinafta Taammüden adam öldürme suçundan mahkum edildi ve cezası 32 yıla çıkarıldı.

KKTC Başsavcılığı, alt mahkemenin sanığı Taammüden adam öldürme suçundan mahkûm etmemekle hatalı olduğu ve cezanın alenen az olduğuna ilişkin, sanık ise beraat etmesi talebiyle istinaf dosyalamıştı. İstinaf Mahkemesi, KKTC Başsavcılığı’nın sanık ile ilgili dosyaladığı istinafı kabul etti. İstinaf kararı bugün, Yargıtay Ceza olarak oturum yapan Bertan Özerdağ’ın başkanlığında, Beril Çağdal ve Peri Hakkı’dan oluşan Yüksek Mahkeme heyetinin huzurunda görüşüldü ve heyet sanık Çetin Sadrazam’ı Taammüden adam öldürme suçundan mahkûm edip, alt mahkemenin verdiği 25 yıl hapis cezasını iptal etti ve 32 yıl hapis cezası ile değiştirdi. (Kamalı Haber)

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05/10/2022 14:52