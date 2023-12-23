“Cinayet zanlıları güneye kaçtı” şüphesi

Ülkede infiale neden olan Ayça Alav cinayetinin degayları ortaya çıkıyor. Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere göre, polis cinayet şüphelisi iki kişinin Güney Kıbrıs’a kaçtığı olasılığı üzerinde duruyor.

Surlariçi bölgesinde yaşanan Ayça Alav cinayetinin soygun nedeniyle işlendiği düşünülüyor.

Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, Alav’ın elleri ve ağzı bant ile kapatıldı. Alav’ın uzun süre oksijensiz kalmasını nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. Ayça Alav’ın otopsisinin bugün tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan cinayet olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıkalmada “22.12.2023 tarihinde, Lefkoşa’da Ayça Alav 'ın iş yeri içerisinde öldürülmesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet zanlılarının olay mahallinden kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edilen F.L.W.D.(E-31) ve S.H. (E-31) tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Söz konusu şahıslar bugün tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak. Soruşturma devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.