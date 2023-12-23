Cinayet Zanlıları İçin İki Taraflı Teknik Komiteler Devrede

Ayça Alav cinayeti zanlılarının yakalanmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler Barış Gücü ve Rum yetkililere bilgi verilerek girişim başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen, Ayça Alav’ın öldürülmesi ile ilgili cinayet zanlısı olarak aranmakta olan iki şahısın, Güney Kıbrıs’a kaçtığı yönünde bilgi edinilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talimatıyla, Polis Genel Müdürlüğü ile eş güdüm halinde İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ile Suç ve Suça İlişkin Teknik Komitesi eş Başkanı Salih Can Doratlı zanlıların tutuklanarak, KKTC makamlarına teslim edilmesi için gerekli girişimlerin başlatıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi koordinatörlüğünde, mevcut kanallar etkin bir şekilde kullanılarak hem Birleşmiş Milletler Barış Gücü'yle hem de Rum yetkililerle gerekli bilgiler paylaşıldı. Zanlıların tutuklanmalarıyla ilgili çalışmaların hassasiyetle devam ettiği bildirildi.