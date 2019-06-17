HABER KIBRIS

ad

Cinayet zanlısı 8 gün daha tutuklu kalacak

Hasan Özgöçmen cinayetinin zanlısı yeniden yargı önüne çıktı…

ads
17/06/2019

ads
Cinayet zanlısı 8 gün daha tutuklu kalacak

Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında ilk eşzamanlı suçlu takasının geçen hafta gerçekleşmesinin ardından Hasan Özgöçmen’i öldürüp Kıbrıs’ın güneyine kaçan ve yaklaşık 9 ay sonra iade edilen Pakistan uyruklu Muhammed Salman bugün yeniden İskele’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.
Polis mahkemede temin edilen 3 günlük tutukluluk süresi içerisinde zanlı Salman’ın ikinci bir gönüllü ifade vererek cinayeti itiraf ettiğini açıkladı.
(BRT/PGM)

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Muhammed Salman, Hasan Özgöçmen, cinayet, haber, kıbrı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.