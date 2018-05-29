Cinayet Zanlısı Anne Mahkemede

Gönyeli’de dün saat 19.00 sıralarından öz oğlunu bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklanan anne Bilge Lord bugün mahkemeye getirildi. Polis mahkemede yoğun güvenlik önlemi aldı. Lefkoşa Mahkmesine çıkarılan zanlıya 3 gün tutukluluk aldı.

Polis mahkemede olayla ilgili açıklama yaptı:

İşte o açıklama:

Zanlı Bilge Lord babasının yanında çalışan bir arkadaşa whatsapp ile mesaj atarak çocuğu öldürdüm bende ölmek üzereyim diye mesaj yazdı. Mesajı alan arkadaş aileye ve polise başvurdu. Olay yerine gidildiğinde zanlı ve çocuğun yatakta yan yana yettiği görüldü 3 gün tutukluk alındı

İnternet Yayınları Koordinatörü İrfan Gündüzler mahkemeden izlenimlerini aktardı:

Ayrıntılar geliyor...