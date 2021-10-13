Cinayet zanlısı baba ile olayı gizleyen oğul arasında kavga çıktı

2019 yılında yol kenarında 2017 yılından beridir kayıp olan Vietnam uyruklu kadının Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde cesedinin bulunmasıyla ilgili 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Mesele ile ilgili olarak cinayet zanlısı Serhat Sönmez ve cinayeti görüp suskunluğunu koruyan Seymen Sönmez ve Seçkin Sönmez mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Müfettişi Hüseyin Göymen, zanlılar Serhat Sönmez, Seymen Sönmez ve Seçkin Sönmez’in “Taammüden adam öldürme” ve “adam öldürme” suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti.

Polis Müfettişi Göymen, 6.1.2019 tarihinde Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde ağaçlık alan içinde battaniye ve halıya sarılı ceset olduğunun bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve cesedin morga kaldırıldığını anlattı.

Göymen, cesede 7 Ocak 2019 tarihinde Dr. İdris Deniz yapılan otopside vücudunun muhtelif yerlerinde 33 ayrı kesici delici alet yaralanması olduğunun belirlendiğini söyledi.

Göymen, cesedin 15.10.2017 tarihinde kayıp olduğu bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

"Seni ihbar edersem müebbet yersin"

Göymen, alınan ihbarda zanlı Serhat Sönmez ve oğlu Seymen Sönmez’in Küçük Kaymaklı’daki ikametgâhlarının bahçesinde kavga ettikleri sırada zanlı Seymen Sönmez’in babasına, “Sen ancak kadın öldürün. Seni ihbar edersem müebbet yersin” dediğini, babasının ise “Seni de öldürürüm” dediğini ve bu esnada zanlı Seçkin Sönmez’in de yanlarında olduğunu belirtti.

Göymen, söz konusu tartışma anının bir kişi tarafından kayda alınıp, görüntü ve ses kaydının emare alındığını söyledi.

"Cesedi dereye attıklarını itiraf etti"

Göymen, zanlı Seymen Sönmez’in ifade verip, zanlı Serhat Sönmez’in Dam Thi Hop’u öldürdüğüne ve cesedi birlikte bulunduğu yere attıklarına dair ifade verdiğini kaydetti.

Göymen, diğer iki zanlının da ifade verdiğinin altını çizdi. Göymen, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak: Kamalı Haber

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13/10/2021 14:55