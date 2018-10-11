Cinayet zanlısı her yerde aranıyor!

30 Eylül'de cinayete kurban giden Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı olan Pakistan uyruklu MUHAMMAD SALMAN isimli şahıs aranıyor.

Polis söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermesini istedi.

NELER YAŞANMIŞTI

İskele’de Long Beach Otel ile Ötüken kavşağı arasında 30 Eylül’de bir erkek cesedi bulundu. Bölgede köpeğini dolaştırmaya giden bir vatandaş tarafından bulunan ceset, polise bildirildi. Polis yapılan incelemeler sonucu cesedin Çayönü’nde sakin 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’e ait olduğu ve cinayete kurban gittiği tespit etti.

Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nde öğretmen olan 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen, ormanlık alan içerisinde yarı çıplak ve boğazında kemerle bulundu. Olay yerindeki adli incelemede cesedin en az 1 günlük olduğu, yüzünde ise darp izine rastlandığı ve kemerle boğularak öldürüldüğünün tespit edilmişti.

Polis Basın Subaylığı ise Hasan Işık Özgöçmen’in cesedi üzerinde dün yapılan otopside, ölüm sebebinin “bağla (kemer ile) boğma sonucu solunum yollarının kapanması ve gelişen asfiksi (havasızlık)” neticesinde olduğunun tespit edildiği açıklandı.