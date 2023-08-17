Cinayete kurban giden Helin'in yakınları eylem yaptı

İskele ilçesindeki Long Beach bölgesinde, 25 Ocak tarihinde Zehie Helin Reessur adlı genç bir kadının dehşet verici şekilde hayatını kaybettiği cinayetle ilgili , şüpheli olarak gözaltına alınan Sefer Buğra Altundağ bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme binası önünde, Helin'in yakınları ve bölge sakinleri tarafından düzenlenen eylemde, adalet talebi dile getirildi. Pankartlarda, "Meclis göreve, yasayı güncelle", "Vahşeti magazinleştirme", "Tanı koy, rehabilite et, önle" ve "Cinayete neden arayıp normalleştirme" gibi ifadeler yer aldı.

Duruşmanın, gün boyunca devam etmesi beklenirken eylemde kullanılan pankartla toplumun suçun ciddiyeti ve mağdurların hakları konusundaki farkındalığını artırmak açısından önem taşıyor.