Cinayetin görgü tanığı konuştu: ''Beni eve saklayın''

Geçitkale'de yaşanan aile faicasının bir görgü tanığı olayı anlattı.

"Sabah 03.00'te kapımızın şiddetli şekilde çalınmasıyla uyandık. Büyük oğul bize gelerek 'koşun beni kurtarın Çınar ateş etti. Koşun bakın kendine bişey yaptı galiba" dedi. 18 yaşındaki çocuğun 'Beni eve saklayın demesiyle onu evimize aldık. Bu sırada beni koşarak karşı eve geçtim. Biz silah sesi duymadık. Koşarak eve gittim. Çocuğu oturur vaziyette kanlar içerisinde buldum. Ambulansı ve polisi aradım. Geldi ona da yardım ettim. Çocuğu belki kurtarırsınız diyerek ambulansa koyduk. Anne baba hayatını kaybetmişti. Çocuk yere doğru eğilmiş bir şekilde duruyordu"

Görgü tanığı: "18 yaşındaki çocuk bize gelerek "Amca Çınar bana ateş etti bana da bişey yapacak" diyerek yardım istedi

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08/01/2021 08:22