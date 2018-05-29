Cinayetin sebebi bu paylaşım mı?

Gönyeli’de 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı’nın cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı

. Cinayet zanlısı Bilge Lord Kunduracı’nın ayrılma aşamasında olduğu eşi Ercan Kunduracı’nın sosyal medyadaki bir paylaşımına sinirlendiği ve cinayeti bu yüzden işlediği ayrıntısının ardından Ercan Kunduracı’nın o paylaşımı ortaya çıktı Haber Kıbrıs’ın ulaştığı o paylaşımda “Herşeyin zamanı gelecek” notu dikkat çekti. Annesinin kurbanı olan 7 yaşındaki Ercan’ın okulunda da büyük bir üzüntü yaşanıyor. İlkokul birinci sınıfa giden Ercan’ın öğretmenleri gözyaşları içinde kaldı